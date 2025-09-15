歌手三浦祐太朗（41）が15日、東京・古賀政男音楽博物館で「殿堂顕彰者の歌を歌い継ぐ 第27回 谷村新司の世界」にゲストとして出席した。

23年に亡くなり昨年、博物館内の「大衆音楽の殿堂」に顕彰された谷村新司さんの作品の魅力を、音楽評論家の富澤一誠氏と語る講演会。谷村さんと交流が深かった母、山口百恵さんの話題となると、「なんでも聞いてください。NGないです」と笑いながら答えた。

17年には百恵さんのヒット曲をカバーしたアルバム「I’m HOME」を発売するなど、母の楽曲を歌唱することも多い。

歌い継いでいくことへの思いを問われると「母のカバーをさせてもらって、歌い継ぐ決心をしてから迷いは一切ない。1人の尊敬するアーティストであり大好きな母。父もそうですけど、母のことを言われるのはむしろありがたい」と明かした。

続けて「母の歌声で聞いていた皆さんの思い出を絶対に壊しちゃいけないと思っている。バランスは難しいですけど、自分の録音を聞いたときに、令和の時代に母の歌を歌い継いでいける手応えがあった」と語った。

アルバムを発売した際には百恵さんから「『すごくよかったよ』と言ってもらった」と明かし、「母が町のCDショップに『三浦祐太朗のCD売っていますか？』と買いに行くんですね。それで友だちにCDを配って布教してくれた」と語った。

この日は谷村さんの名曲「いい日旅立ち」や、百恵さんが引退コンサートで最後に歌唱した「さよならの向う側」を歌唱。「谷村さんのイベントで『さよならの向う側』を歌うのもあれですけど」と笑ったが、観客から多きな拍手を浴びていた。