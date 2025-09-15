お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。結婚について語った。

20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後、キャンプ芸人として大人気となった。そして最近、「ミライ堂」という古着屋を始めた。

MCの黒柳徹子（92）が「結婚する気はもうないんですか？」と聞くと、「そうですね、ないですね…」と答えたヒロシ。続けて「ただ、最近、ちょっと、この間、友達に聞いたもので驚いたのが、携帯… スマートフォンあるじゃないですか。あれ、AIっていうのがあって… いろいろ質問に答えてくれるっていうアプリがあるんですね。もう、普通に、普通の人間の言葉でしゃべってくれるんですよ」と話し、「これはすごいな！と思って。AIロボットも混ぜたら、これ、人型のロボットができるんじゃないかと僕は思ってるんですよ、昔から僕、考えてたんですけど。そのロボットが出たら買おうと思ってます。ロボットと結婚します」と明かした。

そして黒柳が「ロボットの奥さん欲しい？」と聞くと、「はい」と答えた。すると黒柳が「そんなこと言われても…」とツッコミを入れ、ヒロシが笑った。