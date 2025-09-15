¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡ÛTEAM RAIDEN¡¿ÍëÅÅ¤Ç8Ç¯ÌÜ¡ªÇë¸¶À»¿Í¤¬Àë¸À¡ÖÉÔ¾Í»ö°Ê³°¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö£Í¡¥£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ê£Í¥ê¡¼¥°¡Ë¡×£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±£µÆü¡¢³«Ëë¡££Ô£Å£Á£Í¡¡£Ò£Á£É£Ä£Å£Î¡¿ÍëÅÅ¤ÎÇë¸¶À»¿Í¤Ï¡ÖÉÔ¾Í»ö°Ê³°¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Çë¸¶¤¬½êÂ°¤¹¤ëÍëÅÅ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡¢¹õÂôºé¡¢ËÜÅÄÊþ¹¤ÎÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î£Í¥ê¡¼¥°¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¡¦£Å£Á£Ò£Ô£È¡¡£Ê£Å£Ô£Ó¤¬»²Àï¤·¤Æ£±£°¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Áª¼ê¤âÁý¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿£²ÂîÆ±»þ³«ºÅ¤ÎÆü¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çë¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤é¸Å»²¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÍ¥¾¡°Ê³°¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ãæ¡¹¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Ç¯¿ô·Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¿·¤·¤¤¿Í¡¢¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊüÁ÷·ÁÂÖ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»ê¾åÌ¿Âê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡££Í¥ê¡¼¥°ÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°¤Îà´éá¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇë¸¶¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ï±Êµ×¤Ë£Í¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÆ°¡¢ÂÇÇ×¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ¾Í»ö°Ê³°¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¾¯¤½¤ì¤¬±ê¾å°Æ·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëã¿ý¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçË½¤ì¤Î»ÅÊý¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÍëÅÅ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£´°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î£´¿Í¤ÇËÜÅö¤Ë´î¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£