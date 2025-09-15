オリラジ藤森慎吾、“芸人界隈”で「めちゃくちゃ人気」の女性芸能人を実名告白
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42歳）が、9月14日に放送された婚活ドキュメンタリー番組「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。“芸人界隈”で「めちゃくちゃ人気」だという、女性芸能人の実名を告白した。
「ガールオアレディ シーズン2」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。スタジオMCを、モデルのアンミカ、タレントの若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、女優の平祐奈が務める。
この日のスタジオトークでは、藤森が「みなさんの周りにも『この人モテすぎだな』っていう人いますか？」と質問。さらに藤森は「芸人界隈だと森香澄さんがめちゃくちゃ人気。バラエティでも芸人との距離感が近くて、好きな人が多い」と実名で告白した。
また、アンミカは「個人的に芸能界で結構聞いた名前が藤森くんでしたね」「透明感がある、色白、会話上手、ユーモアがあるとかでモテ男やなあって思ったなあ」とぶっちゃけ。このことを聞いた藤森は照れた様子で「ありがとうございます、何も気の利いたことが言えません！」と口にした。
