9月15日は、高齢者の方を敬い長寿を祝う「敬老の日」です。65歳以上となっても働く人が増えている中、高齢者の方は「敬老の日」についてどう考えているのでしょうか。

総務省が「敬老の日」に合わせて発表した統計によりますと、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合は29.4パーセントで過去最高となりました。人口4000万人以上の38か国の中で、日本が最も高くなっています。





また、65歳以上で働いている人の数は21年連続で増加し、去年は930万人と過去最多となっています。現役として働く人が増えている「令和の高齢者」は、「敬老の日」についてどう思っているのでしょうか。■街の人「子どもたち、孫たちから、長生きしてくれてありがとうと言われたらうれしいです。邪魔者にされるのではなくて、やっぱり身近な人たちから大事にされる時はうれしいです。」「そういう年になったかなと。素直にありがとうと言える人間でありたいと思います。だから、贈られるものは喜んで受け取ります。」顔をほころばせる人がいる一方で、こんな声もありました。■街の人「まだまだ敬老ではないので、全然必要ないです。（敬老の日おめでとうと言われたら？）ショックです。そんなに老けたかなと思って。」「余計なお世話というところやね。かみさんとか、子どもたちから、お父さん長生きしてありがとうと言われたら、それはそれでうれしい。でも他人からは言われたくない。」

マンション管理などを行う企業が、自社で働くシニアを対象に行った調査によりますと、「敬老の日にお祝いされたいと思うか」という質問に対し、「お祝いされたくない」と答えた人が全体の39パーセントを占めました。「お祝いされたい」と答えた人の2倍以上に上ります。



少子高齢化が進む中、元気なシニアも増えてきたことで「敬老の日」にも変化が出ています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月15日午後5時すぎ放送