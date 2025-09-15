男子プロゴルフツアーのＡＮＡオープン（１８〜２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ）の主催者推薦選考会が１５日、同会場で行われ、１５歳アマチュアの加藤金次郎（愛知・瀬戸市立水無瀬中３年）がトップ通過した。

今月２２日に史上最年少の１５歳１３９日でプロ宣言し、２５日開幕のパナソニックオープン（大阪・泉ケ丘ＣＣ）でプロデビューする予定の新星。晴れ舞台を翌週に控える中、５アンダーの６７をマークして単独トップで本大会切符をつかんだ。

加藤は「風が強かったですが、ノーボギーでラウンドできたことでいいスコアになった。アマチュア最後ということで、ここでいい結果を残して、いい流れでプロになれるように頑張りたい。４日間で２桁アンダーにいって、上位に入れるように頑張りたい」と力を込めた。

昨年１１月に中部日本ゴルフマスターズで優勝。５月の中日クラウンズでは予選通過まであと１打に迫り、７月の日本アマチュア選手権では６位に入った。スーパー中学生がアマチュアとして臨む最後の試合で飛躍を目指す。

選考会は加藤を含む１１人が通過し、本戦出場権を得た。