欧州株　堅調、仏ＣＡＣ指数は、ほぼ全面高　ケリングやタレスが上げ幅大
東京時間17:43現在
英ＦＴＳＥ100　 9282.64（-0.65　-0.01%）
独ＤＡＸ　　23831.95（+133.80　+0.56%）
仏ＣＡＣ40　 7917.70（+92.46　+1.18%）
スイスＳＭＩ　 12199.16（+5.30　+0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:43現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46265.00（+76.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6647.75（+2.75　+0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24328.50（-22.50　-0.09%）