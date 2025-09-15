欧州株 堅調、仏ＣＡＣ指数は、ほぼ全面高 ケリングやタレスが上げ幅大
東京時間17:43現在
英ＦＴＳＥ100 9282.64（-0.65 -0.01%）
独ＤＡＸ 23831.95（+133.80 +0.56%）
仏ＣＡＣ40 7917.70（+92.46 +1.18%）
スイスＳＭＩ 12199.16（+5.30 +0.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:43現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46265.00（+76.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6647.75（+2.75 +0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24328.50（-22.50 -0.09%）
