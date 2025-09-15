¡ØM¥ê¡¼¥°¡Ù³«Ëë¼°¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤òÊÖ´Ô¡¡´ÆÆÄ·óÇ¤¤Î³ý¿¹Áá¹á¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ØM¥ê¡¼¥°2025-26¡Ù¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼èºà²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¦Çë¸¶À»¿Í¤éM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥æ¥Ë»Ñ
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢¿·µ¬»²Æþ¤ÎEARTH JETS¤ò²Ã¤¨¡¢10¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ë¡£ºòµ¨¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê³ý¿¹Áá¹á¢¨Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¡¢Âé¸ïÂç¡¢ÃÝÆâ¸µÂÀ¡¢Àõ°æÆ²´ô¡Ë¡£Àõ°æ¤¬¹â¡¹¤ÈÍ¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤ò·Ç¤²¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ý¿¹¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÆ£ÅÄ¿¸»á¤ËÍ¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿³ý¿¹¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂé¸ï¤µ¤ó¤¬MVP¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ34»î¹ç¥é¥¹¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¤ÈºÇ¹â¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤³¤ÇÂé¸ï¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¡¢Âé¸ï¤¬Âç¹²¤Æ¤È¤Ê¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ³ý¿¹¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØM¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¡¢¶¥µ»Ëã¿ý¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯7·î¤ËÈ¯Â¡£8¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØM¥ê¡¼¥°2025-26¡Ù¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ª¤è¤Ó·ÀÌó¹¹²þ¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã10¥Á¡¼¥à¤¬³Æ4¿Í¤Î½êÂ°Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ÁíÀª40¿Í¤ÎM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤Àï¤¤¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2025Ç¯9·î15Æü¤«¤é2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à120»î¹ç¡¢Á´300»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2ÂîÆ±»þ³«ºÅÊý¼°¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é2026Ç¯2·î20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌÚÍË¡¦¶âÍË³«ºÅÆü¤Ë¤Ï¡¢³ÆÂî2»î¹ç¤º¤Ä¡¢·×4»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£Â³¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à16»î¹ç¡ÊÁ´16»î¹ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ØM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º4°Ì¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾Þ¶â¼øÍ¿¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÖºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¡×¤ò¿·Àß¡£Ê»¤»¤Æ¡¢´ûÂ¸3¾Þ¡Ê¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¾Þ¡¦ºÇ¹â¥¹¥³¥¢¾Þ¡¦4Ãå²óÈòÎ¨¾Þ¡Ë¤Î¾Þ¶â³Û¤âÁý³Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£M¥ê¡¼¥°2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾Þ¶â
1°Ì¡§7000Ëü±ß
2°Ì¡§2000Ëü±ß
3°Ì¡§1000Ëü±ß
4°Ì¡§500Ëü±ß
¢£M¥ê¡¼¥°2025-26¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾Þ¶â
1°Ì¡§300Ëü±ß
¢£M¥ê¡¼¥°2025-26¡¡¸Ä¿Í¾Þ¾Þ¶â
¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¾Þ¡§200Ëü±ß
ºÇ¹â¥¹¥³¥¢¾Þ¡§100Ëü±ß
4Ãå²óÈòÎ¨¾Þ¡§100Ëü±ß
ºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¡§100Ëü±ß
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¦Çë¸¶À»¿Í¤éM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥æ¥Ë»Ñ
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢¿·µ¬»²Æþ¤ÎEARTH JETS¤ò²Ã¤¨¡¢10¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ë¡£ºòµ¨¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê³ý¿¹Áá¹á¢¨Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¡¢Âé¸ïÂç¡¢ÃÝÆâ¸µÂÀ¡¢Àõ°æÆ²´ô¡Ë¡£Àõ°æ¤¬¹â¡¹¤ÈÍ¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤ò·Ç¤²¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ý¿¹¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÆ£ÅÄ¿¸»á¤ËÍ¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿³ý¿¹¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂé¸ï¤µ¤ó¤¬MVP¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ34»î¹ç¥é¥¹¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¤ÈºÇ¹â¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤³¤ÇÂé¸ï¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¡¢Âé¸ï¤¬Âç¹²¤Æ¤È¤Ê¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ³ý¿¹¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2ÂîÆ±»þ³«ºÅÊý¼°¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é2026Ç¯2·î20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌÚÍË¡¦¶âÍË³«ºÅÆü¤Ë¤Ï¡¢³ÆÂî2»î¹ç¤º¤Ä¡¢·×4»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£Â³¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à16»î¹ç¡ÊÁ´16»î¹ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ØM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º4°Ì¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾Þ¶â¼øÍ¿¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÖºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¡×¤ò¿·Àß¡£Ê»¤»¤Æ¡¢´ûÂ¸3¾Þ¡Ê¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¾Þ¡¦ºÇ¹â¥¹¥³¥¢¾Þ¡¦4Ãå²óÈòÎ¨¾Þ¡Ë¤Î¾Þ¶â³Û¤âÁý³Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£M¥ê¡¼¥°2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾Þ¶â
1°Ì¡§7000Ëü±ß
2°Ì¡§2000Ëü±ß
3°Ì¡§1000Ëü±ß
4°Ì¡§500Ëü±ß
¢£M¥ê¡¼¥°2025-26¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾Þ¶â
1°Ì¡§300Ëü±ß
¢£M¥ê¡¼¥°2025-26¡¡¸Ä¿Í¾Þ¾Þ¶â
¸Ä¿Í¥¹¥³¥¢¾Þ¡§200Ëü±ß
ºÇ¹â¥¹¥³¥¢¾Þ¡§100Ëü±ß
4Ãå²óÈòÎ¨¾Þ¡§100Ëü±ß
ºÇÂ¿¥È¥Ã¥×¾Þ¡§100Ëü±ß