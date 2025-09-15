元HKT48のタレント、ピアニストの森保まどか（28）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。天皇皇后両陛下が出席した「ながさきピース文化祭（第40回国民文化祭・第25回全国障害者芸術・文化祭）」の開会式でピアノ伴奏をしたことを喜んだ。

長崎市出身の森保は前髪をブルーに染めドレスアップした姿を自撮りする写真とともに「ながさきピース文化祭開会式」出演を報告。「長崎の歴史についての解説と歴史映像VTRのナレーション、合唱のピアノ伴奏を担当しました」と記すと、「まさか天皇皇后両陛下の御前でピアノを弾ける日がくるなんて…このような機会をいただき光栄です」と感激をあらわにした。 また来場者に向け「ついに幕を開けたピース文化祭、期間中たっぷり楽しんでください」と呼びかけた。

森保は11年結成の同グループの1期生としてデビューし、グループの中心メンバーの1人として活躍。幼少期からピアノが特技で、15年にはフジテレビ系「芸能界特技王決定戦 TEPPEN」のピアノ対決で優勝。松任谷正隆氏が総合プロデュースするソロピアノアルバムも発表した。21年5月に卒業後、タレント、女優、ピアニスト、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動。趣味のサウナを生かしサウナ・スパ健康アドバイザーの資格も取得している。