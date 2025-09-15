【ポケモンカード】ゲオが「インフェルノX」を抽選販売！会員限定、応募は《16日17時59分まで》

ゲオは2025年9月8日11時から16日17時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」の抽選販売を実施しています。

9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

1BOXでの販売

応募できるのは、以下の条件を両方満たせる人です。

（1）店舗レンタル会員機能を追加したPontaカードを持っていて、ゲオアプリとPonta会員IDとの連携済の人

（2）当選後の購入時に、本人確認書類と店舗レンタル会員機能付き会員証(Pontaカードまたはゲオアプリ会員証）を提示できる人

1人1回限り、ゲオ抽選販売専用サイトから応募できます。

当選した場合は、9月24日に申し込み時に入力したメールアドレスに連絡があります。連絡がない場合は落選です。

当選者は「インフェルノX」1BOX（5346円）が購入できます。購入期間は9月26日〜28日です。

＜参考＞

ゲオオンライン

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）