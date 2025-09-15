イコラブ大場花菜の4コマ連載！か弱いオオカミになったメンバーとは？新曲「ラブソングに襲われる」MVの裏話／はなコミ！第60回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、新曲「ラブソングに襲われる」MVの裏話をお届け！
■か弱いオオカミさんになっちゃったメンバーは？
今回振付でオオカミのポーズがたくさん出るんですよ！！猫耳の振付は今までもあったのですが、それは裏ピースなことが多くて！オオカミのポーズはロックのポーズを裏側に返して頭の上に持ってくるとオオカミに！！！この耳の作り方は初めてだったので、新鮮でかわいくてテンションが上がりました！！！
さなつんは小指がちっちゃくて可愛いんです！か弱いオオカミさんになっていました。
MVでは着ぐるみを着たのですが、着ぐるみ大好きなので、初めて本格的な着ぐるみを着ることができて嬉しかったです！！1着しかなかったので、順番に着まわしていたのですが、私は最初から2番目の撮影だったので、可愛い感じで撮影していたのですが、最後の方に撮ったメンバーは監督にすごい無茶振りをされていたみたいです(笑)。
■「怒らせないで！」を活用する方法？
今回はセリフパートが2箇所あるのですが、みりにゃの「それじゃダメなの」と莉沙の「怒らせないで！」の2パート！今回は「怒らせないで！」がかなり活用できまして、日常生活の会話の中で「〇〇しないで〜」って結構よく出てくるんですよ！！それで莉沙の「怒らせないでー！」の言い方を真似して言って楽しんでます(笑)。 手の振り付けもつけながら言います♪
今までのセリフパートだと、仲直りシュークリームの「えー、じゃあ舞香ちゃんが悪いってこと？」はなんだか申し訳ないことをした時に時々言ったりします(笑)。
