¡ÖÆóÅÙ¤È¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÊÔ½¸¼Ô¤ËµñÀä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó121²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÂè121²ó¡Ê2025Ç¯9·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¡Ö²ø·æ¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ª
¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤«¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ø¡¼¡¼¡£
¡¡Âè25½µ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê±é½Ð¡§ÃæÂ¼¼þÍ´¡Ë
¡Ö²ø·æ¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆóÅÙ¤È¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡ÊÊ¿°æ¼îÀ¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Á¥ê¥ó¤Î¤¹¤º¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Ä¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡Âç¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊÈ¿±þ¤À¤¬¡¢½¢³ØÁ°¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤Î´Ý¤¤´é¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ó¤Ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ1Ç¯¡¢¼¡¤Ë¡Ø¤¤¤Á¤´¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤âÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë»¨»ï¤À¡£
¤³¤É¤â¤Ï¤¹¤°¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤³¤³¤í¤Î¤Ê¤«¤Ï
¤ª¤ó¤Ê¤¸¤Ç¤¹¤è
¡¡¤Þ¤¨¤¬¤¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¿ó¤¬¥»¥ê¥Õ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤Ï¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î»Ë¼Â¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤Ï2ºý¤Î»¨»ï¤òÊú¤¨¡¢¤·¤«¤â¡¢Ãæ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤â¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¨¤¬¤¤È¤«¤¢¤È¤¬¤¤È¤«¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¢¤È¤¬¤¤È¤«¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡Ë¡£
¡¡Í½»»¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤¬²¢À¹²á¤®¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëºÍÇ½¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»Å»ö¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¿ó¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤â¼¡¡¹¤È¼ê¤¬º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î±þ±ç¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë