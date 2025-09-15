「アクスタにしたい」　ポメラニアンの美しすぎる直立姿に爆笑

「中に人入ってる？」X上でそんな声が飛び交ったのは、4歳のポメラニアン・モカちゃんの写真。

道の真ん中で堂々と直立するその姿は、まるでフィギュアかアクリルスタンド（アクスタ）。飼い主さんも思わず「アクスタにしたい」とポストするほどの完成度です。いやもう、犬のはずなのに背筋が人間よりもまっすぐなんですが……！

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

この奇跡のショットが撮影されたのは朝の散歩中。よく顔を合わせるチワワさんを遠くに見かけたのか、モカちゃんはしばらく一点を見つめ……そして突然、むくっと二本足で立ち上がったのだとか。

飼い主さんいわく「モカは普段から気になるものがあると立ち上がる」そうですが、ここまで綺麗な直立はなかなか見られないとのこと。ちなみにこの時は撮影前後あわせて20秒ほど、ピタリと立ち続けていたそうです。長っ！

この状況に、飼い主さんは「正直、また立ったよ……と思ったんですが、写真を見返したら姿勢が良すぎて笑いました」とコメント。過去には30秒近く立っていたこともあるそうで、その持久力もなかなかのもの。これはもう「立ち犬界」のトップアスリートなのでは？

写真がポストされるやいなや「完璧な立ち姿！」「二足歩行始めた？」とコメントが殺到。特に「アクスタにしたい」という飼い主さんの一言には多くの人が共感したようで、投稿には3万件を超えるいいねが集まりました。

立ち姿ひとつでここまで人を笑顔にするモカちゃん。今後もその「立ち芸」でファンを増やしていきそうです。

＜記事化協力＞

白足のモカさん（@mokarin0804）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025091504.html