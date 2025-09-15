ボローニャ戦で決勝ゴールを決めたモドリッチ。（C）Getty Images

　現地９月14日に開催されたセリエA第３節で、ミランがボローニャと本拠地サン・シーロで対戦。今夏にレアル・マドリーから加入した40歳ルカ・モドリッチの移籍後初ゴールを守り切り、１−０で勝利してリーグ戦２連勝を飾った。

　この一戦では、F１ドライバーの角田裕毅がスタジアムに訪れていたようで、試合後に自身のインスタグラムを更新。サン・シーロのピッチ脇でリフティングを披露する写真などとともに、この日決勝ゴールを決めたモドリッチとの２ショットも公開した。
 
　これにはファンから「羨ましい」「これは熱い！」「貴重なツーショット」「すごい」「かっこよすぎる」といった声が寄せられている。

　サッカー界のレジェンドと日本人スターの豪華な共演となった。

