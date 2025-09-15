¤³¤Î¥¹¥´¥¤ÆüËÜ¼Ö¤¿¤Á¤Ï»ØÌ¾Çã¤¤³ÎÄê¡ª¡¡À¤³¦¤Î¥É¥³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ð¥ëÉÔºß¤ÎÍ£°ìÌµÆó¥«¡¼£µÂæ
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é140¼Ö¼ï°Ê¾å¤Î¿·¼Ö¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÉÔºß¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë
¢£¸É¹â¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë
Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀÇÉ¥Þ¥·¥ó¤¿¤Á
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Ìó140¼Ö¼ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¿·¼ÖÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢Æþ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏËÄÂç¡£ÅöÁ³¡¢Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤äµ¡Ç½¤ò¤â¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤Û¤«¤Ë¤ÏÁª¤Ó¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ö¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤ä¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Îò»Ë¤È°Ò¸·¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡£2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¤Ï¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿·»þÂå¤Î¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢½¾Íè¤Î¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¹â¤¬300mm¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÉÁõ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÃÖ¤«¤ì¤ë¾ì½ê¤´¤È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤¬Ä¦¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¡¢Ë±Ñà¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤Î¥í¥´¡£¥ê¥ä¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹¡Ü¥ê¥ä¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¥é¥¹¤ÎÄ´¸÷µ¡Ç½ÉÕ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢³°¤Î·Ê¿§¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢³°¤«¤é¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤¤Áë¤Ë¸«¤¨¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤â½Å¸ü¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÉÔºß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢1970Ç¯¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÍ£°ì¤ÎËÜ³Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¡£2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¶þ¶¯¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤äÄ¹¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë3¥ê¥ó¥¯¥ê¥¸¥Ã¥È¥µ¥¹¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¹äÀ¤Î¶¯²½¤äÁàÂÉµ¡¹½¤Î²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤µ¤é¤Ë°Ï©ÁöÇËÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ê¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼4WD¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥·¥¨¥é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3¥É¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤Ë5¥É¥¢¤È¤Ê¤ë¥Î¥Þ¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ë3¥É¥¢¤Î¤ß¡£¤¿¤À¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ì¤Ð¸åÀÊ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¹¤¯¤Æµï½»À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â¤½¤³¤½¤³¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤äÀÅ½ÍÀ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÀãÆ»¤ä¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Ð¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¥¤¥¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Íê¤ì¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¿¿¹üÄº¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥®¥Í¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤â¡ª
¡¡¼¡¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¾è¤ê¾®·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼À¸»ºÎß·×À¤³¦°ì¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤ÎÊõ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡£¤Û¤«¤ÎÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾®·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1989Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¸»º¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¡¢2024Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ÈÃå¼Â¤ËÎò»Ë¤ò±ä¤Ð¤·¡¢35Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ¹³4»þ´ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï4ÂåÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤¬¿¿¤ó¤Ê¤«¡×¤Ë¤¤Æ¡¢Á°¸å¤Î½Å¿´¤¬50¡§50¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ°ÌÃÖ¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò13mm²¼Êý¤Ë¤·¡¢¾è°÷¤ÎÃåºÂ°ÌÃÖ¤Ï20mm²¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äã½Å¿´¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥É¥¢°Ê³°¤Ï¥¢¥ë¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ·ÚÎÌ²½¡£Áë¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÉª¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»ë³¦¤ò¾å²¼¤ËÌó6ÅÙ¡¢º¸±¦¤ËÌó5ÅÙ¹¤²¤¿¤ê¤È¡¢¾è¤ë¿Í¤Î²÷Å¬À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤â¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿SUV¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎ¾Â¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áö¤ê¤ÏËÜ³Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤µ¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢»°É©¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«D:5¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê2.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤ä»³Æ»¤Ç¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼¼Æâ¤¬¹¤¤¤¯²ÙÊª¤¬ÀÑ¤á¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢°Ï©¤âÀãÆ»¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ëSUV¤Î°ìÌÌ¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡¢Íê¤â¤·¤µ¤¬ºÇÂç¤Î¤â¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢°Ï©¤Ç¾ã³²Êª¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤¬21.0¡ë¡¢¥é¥ó¥×¥Ö¥ì¡¼¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤¬16.5¡ë¡¢ ¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤¬23.0¡ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï185mm¤ò¼Â¸½¡£¥é¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤â¹â¤¤ÁöÇËÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â3Îó¥·¡¼¥È¤Ç7¿Í¾è¤ê¤È8¿Í¾è¤ê¤¬Áª¤Ù¤Æ¡¢Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼ñÌ£¤ò¤â¤Ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¤Û¤«¤ËÁª¤Ó¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Û¥ó¥À¡¦¥Ó¡¼¥È¡¢¥¹¥º¥¡¦¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥³¥Ú¥ó¤À¤±¡£2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê³°ÈÄ¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼«Í³¤ËÃå¤»ÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥ì¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿»Â¿·¤µ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Àè¿ÊÅª¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¡Ö¥í¡¼¥Ö¡×¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼´¶³Ð¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡¢½éÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë´ÝÌÜ¤Î¡Ö¥»¥í¡×¤È3¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤â¤¦¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤¹¤é³Ð¤¨¤ë¤Û¤Éµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡64ÇÏÎÏ¡¿92Nm¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢CVT¤È5Â®MT¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ï·Ú¤ÇÍ£°ì¤ÎÅÅÆ°¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÌó20ÉÃ¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½¤È¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÍøÊØÀ¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤á¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤âÎ¹¹Ô¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀÑ¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤ÏGR¥³¥Ú¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Ê¤ÎÌò³ä¤äÌÜÅª¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ºÆ¤ÓÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£