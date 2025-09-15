その着方、もう古いかも！【GU】40・50代の垢抜け♡「スウェパン着回しコーデ」

コーデにラフな抜け感を演出できる「スウェットパンツ」は、上品な雰囲気もキープしつつあか抜けを狙いたいところ。大人っぽくスウェットコーデを組むなら、ショップスタッフさんのおしゃれな着こなしを参考にするのがいいかも。今回は【GU（ジーユー）】のスウェットパンツを使ったコーデをピックアップ。きれいめにもカジュアルにも着まわせるから、ぜひ真似してみて。

大人コーデに合う美シルエットが決め手

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

「きめ細かいスポンジのように滑らかで、ふっくらした軽やかな素材」（公式サイトより）を使ったスウェットパンツ。脚のラインを拾いにくい形ながら、すっきりときれいめな印象も両立できそう。ジャケットを羽織れば、大人カジュアルにきちんと感をプラス。スウェパンのリラックス感を程よく引き締めて、40・50代にも取り入れやすい組み合わせに。アクセサリーやヒールサンダルで、よりレディな仕上がりを意識すると◎

レイヤードで叶えたい今っぽスウェパンコーデ

【GU】「スウェットプルオーバー」\2,290（税込）

「パフスウェットバギーパンツ」とセットアップで着用可能な「スウェットプルオーバー」を合わせたコーデ。シャツをレイヤードすることで、ぐっとトレンド感のある着こなしに。ラフなスウェットコーデに、大人っぽい上品さやきちんと感をプラスできそうな組み合わせです。裾からシャツをのぞかせることで抜け感が出て、上下スウェットでも部屋着っぽさを回避できそう。

