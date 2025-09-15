「盗まれない」どころか「気づかれない」バイク
2024年10月14日の記事を編集して再掲載しています。
人混みの中でも溶け込んじゃう。
電動自転車や電動バイクは、スタイリッシュでカッコ良いデザインがたくさんありますよね。
それは他人の目を引くことにもなり、ちょっと停めていたらアっという間に盗まれてしまいます。
走り出す配電盤
Joey Ruiterさんの「NOMOTO」は、なんと屋外型配電盤に偽装したEVバイク。
汚し加工の塗装に加え、グラフィティで落書きされているので、雑踏に置かれたら誰もその正体に気付きません。
存在感ゼロのデザイン
「NOMOTO」は、そこに存在しないようデザインを押し上げたという、一般的なデザインとは真逆のアプローチで考案されました。
乗り降りする時は、ボディーを持ち上げてカバーで隠れていたハンドル部分を出すだけ。シートのクッションも回転で出てきますし、移動手段としては問題ありません。
発売予定もナシ
走行も駐車も実用的ですが、これはアート／デザイン作品みたいなコンセプトとのこと。
いざ発売されたら認知度が高まって盗難されそうなので、1台限りの方が良いでしょうね。
都会のステルス
「木を隠すなら森の中」という言葉がありますが、都会でやるとこうなるのか…と目からウロコです。この発想はなかなか出ませんね。
