タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。夫への衝撃のひと言を明かした。

円満別居中の夫について「もうすぐ世界一周旅行に行くんですよ…今月の末かな」と明かし、「昨日一緒に食事してて。私、最低の妻やなあと思うんですけど…」と切り出した。

「（夫に）“向こうで死なんといてね”って言ったの。心配して言ってくれてると思った夫が“そら大丈夫ですよ”と。“治安の悪いとこ行かんといてね、死なんといてね”とか言うて。“うん、そら大丈夫でですよ”って。“高くつくから”って言ったら、しらけたね〜。“何それ？”って」と回想し、笑わせた。

「遺体運ぶの、ものすごいお金かかるねんて！知ってた？私の知り合いの方が中国のどこかで亡くなって。えらいこっちゃ！と。火葬してお骨に…って頼んだら、そこは火葬じゃないねん。火葬する設備を組まないとあかんと。それがものすごいお金なんで、親戚中からお金かき集めたんやって。それで皆にすごい恨まれたって話を、ちょっとしたのよ。運ぶのも大変、火葬も大変…費用かかるからなって言ったら、旦那があきれてね〜」と苦笑いした。

夫からは「僕がサハラ砂漠で死んだと報告が入っても、放っといてね」と言われたといい、上沼は「“はい”って。放っとくねん。旦那もなんか話の持って行きようがなくなって“その辺に埋めておいてください、って言ってください”って言うねん。怒っとんねん、ハハハ」と笑い飛ばした。

上沼は「こっちだって年やからな」と現地に行くのも大変だと訴えたが、「その辺に埋めといてって…そうもいかんやろ！そやから…てっちゃん行ってな」と、共演のシャンプーハット・てつじに頼み、困惑させていた。