ジャッキー・チェンの主演最新作「ＴＨＥ ＳＨＡＤＯＷ’Ｓ ＥＤＧＥ」が邦題「シャドウズ・エッジ」として、１２月に日本公開されることが決定した。

中国では８月に公開され、興行収入ランキング１位を記録。多くの観客から「ここ十年で最高のアクション映画」と称された本作が、早くも日本に上陸することとなった。

本作は、マカオが舞台。華やかな街の裏側では、正体不明のサイバー犯罪組織が暗躍していた。警察は成す術もなく、最後の切り札としてかつて“伝説”と呼ばれた元警察官・黄徳忠（ジャッキー・チェン）を呼び戻し、最新テクノロジーと監視術を駆使して、犯罪組織の影を追うアクション超大作だ。

「ベスト・キッド：レジェンズ」の日本公開を迎えて来日したばかりのジャッキーが、本作では元マカオ警察の追跡のエキスパートとして、若手刑事チームとともにサイバー犯罪組織の摘発に挑む。

また、犯罪組織の首領を演じるのは、「愛人／ラマン」のレオン・カーフェイ。ジャッキーとは「ＴＨＥ ＭＹＴＨ／神話」以来、約２０年ぶりの再共演となる。

さらに、世界的人気を誇るＫ-ＰＯＰグループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのジュンが初の悪役に挑み、犯罪集団の中核メンバーとして華麗なアクションを披露する。

「シャドウズ・エッジ」２０２５年１２月 新宿バルト９ほか全国公開 監督：ラリー・ヤン 出演：ジャッキー・チェン、チャン・ツィフォン、レオン・カーフェイ、ツーシャー、ジュン（ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ）配給：クロックワークス