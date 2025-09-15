令和ロマンの高比良くるまが１５日、都内で行われた杉咲花主演の映画「ミーツ・ザ・ワールド」（１０月２４日公開）完成披露試写会に登場した。

リリースもマスコミ向けの資料も名前が「くるま（令和ロマン）」となっており、関係者に確認すると「今後はこの名前で活動とのことです」と説明。今後は活動名を「くるま」にするという。

知らぬ間に改名（？）していた模様だが、イベントでは特に触れることもなくトークを続けた。本作で映画初出演しており、極小の声量で冒頭あいさつ。「初めての完成披露試写会ということで声量が」と開幕ボケをかました。

共演した杉咲はくるまについて「本当に素敵で、くるまさんの思考から生まれた言葉のようにすべてのセリフが聞こえてきて、どうしたらこんな風にできるんだろうと思いました。ご一緒できてよかったです」と絶賛。

監督から「（アドリブで）しゃべり続けてください」と演出を受けたシーンもあったという、くるまは「適当にしゃべっている数分間ありましたよね。適当にしゃべるのは得意なので」とあっけらかんとしていた。