杉咲花、最近の“推し”告白 人生初のファンクラブ入会「めちゃめちゃ応援してます」【ミーツ・ザ・ワールド】
【モデルプレス＝2025/09/15】女優の杉咲花が9月15日、都内で開催された映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）完成披露舞台挨拶に、南琴奈、板垣李光人、渋川清彦、筒井真理子、くるま（令和ロマン）、松居大悟監督とともに出席。最近の“推し”を告白した。
【写真】杉咲花の“推し”グループ
この日は『ミート・イズ・マイン』をこよなく愛する由嘉里（杉咲）に絡め、最近の“推し”についてトークを展開。杉咲は「ガールズグループのHANA（ハナ）にすごく夢中です」と打ち明け、「『No No Girls』をずっと観ていて、すごく応援していて、ファンクラブにも入りました」と報告した。
ファンクラブに入ったのは初めてだという杉咲は「あるメンバーの方が『1番大事なのは頑張ることじゃなくて、自分を大事にすることだと思います』と言ってた」とメンバーの発言を紹介。「人一倍努力するということがどれだけ大事かということを、きっとオーディションを通してすごく痛感してきたはずの7人の女の子たちが、そんなことをファンの前に立って言えるって素晴らしいなと思って、めちゃめちゃ応援してます」と力を込めた。（modelpress編集部）
本作は、第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみ氏による同名小説の実写映画化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画『ミート・イズ・マイン』をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公・由嘉里の新たな世界の出会いを描く。
◆杉咲花、最近の“推し”を告白
◆杉咲花主演「ミーツ・ザ・ワールド」
