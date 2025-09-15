元尼神インター誠子、3種のおかず詰まった手作り弁当披露「丁寧」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2025/09/15】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が、15日までに自身のInstagramを更新。手作り弁当公開し、反響が寄せられている。
【写真】誠子、彩り豊かな手作り弁当
誠子は「きつねべんとう おあげさん甘辛く炊いたん」とつづり、大根スパイスからあげ、ピーマン塩昆布炒め、だし巻き玉子、国分寺の赤米と、3種のおかずとご飯を詰め込んだ弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手ですね」「彩りが綺麗」「食欲そそる」「丁寧」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
