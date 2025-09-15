大正2年生まれ112歳！長野県最高齢の女性の長寿祝う…長生きの秘けつは「地元産の卵と…」
15日は「敬老の日」。長野県内最高齢は青木村に暮らす112歳の女性です。長生きの秘けつとは…。
青木村の宮澤たけ子さん112歳。1913（大正2）年生まれ、県内最高齢です。敬老の日の15日、北村政夫村長が自宅を訪ね長寿を祝いました。
北村政夫村長
「今後ともお体をいたわり、末永いお幸せをお祈り申し上げます」
宮澤さんは娘の十三子さんと暮らしています。
100歳ごろまでは元気に動き、畑仕事もしていました。手先が器用で着物や洋服など縫物が好きだったといいます。5年ほど前、脳出血を発症し、会話することが難しくなりました。
北村政夫村長
「100歳以上が11人。青木村も長寿の村になりました。でもその（たけ子さん）下は102歳103歳」
娘・十三子さん
「だいぶ離れてますね。じゃあもっと頑張ろうね」
娘は終戦前の年に誕生。その8か月後に戦争で夫を亡くしたたけ子さん。娘と2人、戦後を生きてきました。
娘の十三子さん
「頑張って生きてくれて良かった、それが一番の喜びですね。働きもので優しい母。これから元気でゆったり過ごしてもらえればね一番いいかなと思っています」