◇大相撲秋場所2日目（2025年9月15日 東京・両国国技館）

大相撲秋場所は15日、東京・両国国技館で2日目の取組が行われた。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は過去3勝10敗と大きく負け越している“難敵”東小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）を落ち着いて寄り切り、2連勝を飾った。

横綱初優勝を狙う大の里が、東前頭筆頭・玉鷲を突き落として星を2つに伸ばした。先場所で金星を許した因縁の相手に対し、のど輪を外して冷静に体勢を崩した。

初日白星発進を決めた大関・琴桜は東前頭2枚目・伯桜鵬と激突。立ち合いから勢いよく攻め込んできた伯桜鵬を左からの突き落としで2連勝とした。

大関昇進を狙う関脇・若隆景は、過去5勝1敗と相性の良い西前頭2枚目・王鵬と対戦。立ち合いから主導権を握り、王鵬に何もさせず冷静に寄り切って、初白星を挙げた。

新小結・安青錦と東前頭3枚目・熱海富士の取組は、物言いがついて同体と判定され取り直しに。安青錦にとって初の取り直しだったが、低い姿勢から果敢に攻め込み、1勝1敗。場内には大きな拍手が沸き起こった。

名古屋場所で初優勝した東前頭5枚目・琴勝峰は、東前頭4枚目・平戸海を強烈な突き落で下し、初白星を挙げた。

幕内の尊富士、十両・遠藤は初日から休場している。