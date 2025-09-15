総勢”15人”大家族・うるしまや家、シーズン3が放送決定 大黒柱「亨パパの誕生日」に密着
フジテレビが2016年から9年間密着取材を続ける埼玉県の「うるしやま家」の成長を追う『密着！15人大家族うるしやま家』の新作続編となる“シーズン３”のスタートが決定した。
【番組カット】笑った顔がそっくり！うるしまや家の三姉妹
『密着！15人大家族うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男7女・13人の子どもをもつ“佳月（かづき）ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ番組。
今シリーズは、FODプレミアムで、９月15日、10月15日、11月15日、12月15日の全４回にわたり、全て新撮で放送。子供たちもますます成長し、現在進行形でダイナミックに変化していく“うるしやま家の今”を、たっぷりと届ける。
シーズン3では、2025年夏から冬にかけての、うるしやま家の「ハッピーな１日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる１日を追う。第1弾は、一家の大黒柱「亨パパの誕生日」に密着する。
美容室を経営し、子供たちに楽しんでもらおうと、常にイベントに全力投球の亨パパ。そんなパパを想って、佳月ママと子供たち全員が誕生日プレゼントを選び、高校生の三男＆四男はパーティーの料理作りに初挑戦、小学生組はパーティーの飾りつけ、さらに家を出て独り立ちした長男・長女も駆けつけて…。久しぶりに15人家族全員が大集合。パパへの感謝の想いで、うるしやま家に最高の笑顔と幸せな瞬間が訪れる。
そんな、うるしやま家の「ハッピーな１日」を通して、密着当初から日々たくましく成長していく子供たち１人１人の姿、大家族で育った子供たちだからこそ生まれる13人きょうだいの絆、そしてそんな子供たちを温かく見守る佳月ママの姿に注目だ。
【番組カット】笑った顔がそっくり！うるしまや家の三姉妹
『密着！15人大家族うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男7女・13人の子どもをもつ“佳月（かづき）ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ番組。
シーズン3では、2025年夏から冬にかけての、うるしやま家の「ハッピーな１日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる１日を追う。第1弾は、一家の大黒柱「亨パパの誕生日」に密着する。
美容室を経営し、子供たちに楽しんでもらおうと、常にイベントに全力投球の亨パパ。そんなパパを想って、佳月ママと子供たち全員が誕生日プレゼントを選び、高校生の三男＆四男はパーティーの料理作りに初挑戦、小学生組はパーティーの飾りつけ、さらに家を出て独り立ちした長男・長女も駆けつけて…。久しぶりに15人家族全員が大集合。パパへの感謝の想いで、うるしやま家に最高の笑顔と幸せな瞬間が訪れる。
そんな、うるしやま家の「ハッピーな１日」を通して、密着当初から日々たくましく成長していく子供たち１人１人の姿、大家族で育った子供たちだからこそ生まれる13人きょうだいの絆、そしてそんな子供たちを温かく見守る佳月ママの姿に注目だ。