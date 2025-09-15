アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦（１６日）でＦＣソウル（韓国）と対戦する町田の黒田剛監督（５５）と主将のＤＦ昌子源（３２）は１５日、試合会場である町田ＧＩＯＮスタジアムで前日会見を行った。黒田剛監督は「このＡＣＬという名誉の大会に参加できることをうれしく思う。ファン・サポーターが待ちに待った戦い。まずは初戦、地に足をつけて今までやってきた町田らしいサッカーを展開できるように頑張りたい」と意気込んだ。

町田は今回がＡＣＬ初出場。ＤＦ昌子源、ＭＦ下田北斗らＡＣＬ経験者や、ＦＷ相馬勇紀やＤＦ中山雄太といった国際経験が豊富な選手はいるが、クラブとしてはまだ未体験のことが多い。初戦を迎えるにあたり、黒田監督は「初めてのチャンレンジとはいえ、Ｊリーグ、日本を代表して戦うという責任をしっかりもって戦ってもらいたい。日本を代表するからにはだらしないゲームは出来ない」と強調。「アジアの大会とはいえ、町田らしさ、町田としてどう戦うかが大事になってくると選手たちにきちっと話しました」と選手に気合を入れた。

初戦のＦＣソウルは今回が９回目のＡＣＬ出場。今季のリーグ戦では７位と苦戦しているが、２０１３年には準優勝しており、アジアの舞台では町田より実績のあるチームだ。町田ではＦＷナサンホが２１年から２３年まで在籍した経験がある。指揮官は「駆け足でここまで上ってきたが、まだ我々は経験がチームとしては根付いているわけではないので、しっかりと胸を借りるつもりで挑みたい。（ＦＣソウルは）アジアで我々よりはるかにいい成績を上げている」としつつ、「我々としてはぶれることなくここまで積み上げてきた町田のサッカーをしっかりとやることがやらないといけない」と言葉に力を込めた。