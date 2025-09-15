¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÆüËÜ¤ÏÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡ÄÀÐÀîÍ´´õ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×üâ¶¶Íõ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É2ÀïÌÜ¤ËÎ×¤ó¤ÀFIVB¥é¥ó¥¯7°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±9°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë0-3(20-25¡¢23-25¡¢22-25)¤ÇÇÔÀï¡£»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤é3Ì¾¤¬²ù¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥×¡¼¥ë¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬Í½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¤Ï½éÀï¡¦¥È¥ë¥³Àï¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¤â¡¢µÜ±º·ò¿ÍÁª¼ê¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¿ÈÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ª¡¦¥ê¥Ó¥¢Àï¤òÁ°¤ËÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢郄¶¶ÍõÁª¼ê¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢½éÀï¤Î¥È¥ë¥³Àï¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£