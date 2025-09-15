ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチで、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ちした統一王者の井上尚弥（３２）（大橋）が試合から一夜明けた１５日、横浜市内で記者会見し、「とりあえず一安心。この試合にかける思いは非常に強かったので、作戦通りにしっかり勝つことができて本当にホッとしている」と心境を語った。

ほとんど傷のない顔で現れた井上尚。「肉体的なダメージはほぼゼロです。全くありません」とけろりとした表情で語り、「この試合にかける日々の精神的ストレスというか、すごく追い込んできた。その精神的な疲れをしっかりととりたい」と、まずは心の休養を取って再始動したい意向を明かした。

足を使って距離を取る、いつもとは違う戦い方でオリンピアンの強敵に大差判定勝ちしたが、「このスタイルをこの試合に向けて作り上げた感覚はない。今やれることをやったというか、もともとやれるスタイルではある。それをチョイスして徹底した」と説明。ＫＯを量産する強打者でありながら、アウトボクシングも自在に使えることを強調した。

次戦は１２月にサウジアラビアでの試合が予定されている。