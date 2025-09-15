【7位〜12位】9月16日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蠍座
総合運：★★★☆☆
幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日！ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡をとってみたりして。今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。
恋愛運
お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。
知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。
ラッキーアイテム：安眠グッズ
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】天秤座
総合運：★★★☆☆
クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家のなかで毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。
恋愛運
「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気があって、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。
金運
収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。
ラッキーアイテム：ブレスレット
ラッキーカラー：ブラック
【9位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
大切にしている友だちや仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。
恋愛運
恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！だれに対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。
金運
今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。
ラッキーアイテム：カメラ
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】獅子座
総合運：★★☆☆☆
だれかの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。そのやさしさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。
恋愛運
強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付きあおう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。
金運
返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、うれしいことがありそうな金運！だれに対しても、わけ隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。
ラッキーアイテム：缶バッチ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ちつくはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片づけると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】魚座
総合運：★☆☆☆☆
人の気持ちを汲み取るよりも、自分の気持ちをわかってほしいという思いが強くなりそうな運気。だれかに話す前に、心に浮かんだ感情を書き出してみて。「まずは自分自身に聞いてもらう」という時間を作ると、まわりを思いやる余裕も出てきます。
恋愛運
いろいろなタイプの人から注目されそうな恋愛運！同僚や友だちだった人が、熱い視線を注いでくることもあるでしょう。笑顔も驚く表情も、やや大げさにすると魅力も運気もUP！出会いの場では、小まめに鏡を見て身だしなみをチェックして。
金運
｢着ていて気分がいいし、人にも好印象を与える｣と感じる服装をすると、お金に関する有益な情報が入って来そうな運気です！大切なのは、美しい姿勢を保つこと。背筋を伸ばして、軽く肩を開いているといいでしょう。
ラッキーアイテム：ラインストーン
ラッキーカラー：オレンジ