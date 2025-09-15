新婚夫婦に、さらに“新しい家族”が増えたのだが──。

《我が家に新しい家族 ’’パピーーーーー。

‘もんくん’です。 宜しく

Here comes our new family…》

7人組ダンス＆ボーカルグループ『BE:FIRST』メンバーで俳優の三山凌輝（26）が10日までに自身のインスタグラムを更新した。

「投稿は15日発売の雑誌『月刊わんこ』の裏表紙に三山さんが起用されたこととともに“新しい家族”が増えたと報告。三山さんがゴールデンレトリバーと思われる犬種の子犬を三山さんが抱いた雑誌の写真、それと自宅と思われるフローリングに横たわる子犬の写真が添えられていました。つまり、三山さんが犬を飼い出したということですね」（スポーツ紙記者）

三山といえば、今から半月ほど前の8月29日にかねてから報道されていた俳優の趣里（34）との結婚、そして妊娠を発表したばかり。

「三山さんは今年4月に人気YouTuberのRちゃんとの間で起こった婚約破棄トラブルが週刊文春によって報じられました。さらにRちゃんに交際中、1億円相当の金品を貢がせたとも。そんななか、翌5月に趣里さんと結婚間近だと報じられてしまったのです」（前出・スポーツ紙記者）

この一連の報道で、三山への激しいバッシングが始まる。

「趣里さんに“結婚はやめたほうがいい”という声が非常に多く上がっていました。三山さんは週刊文春のインタビューで婚約破棄トラブルについて弁明を行いましたが、なかなか苦しい言い分でしたね」（芸能記者）

今回の“新しい家族”投稿を取り上げたネットニュースのコメント欄には、三山への不信感を抱く声が多く上がることに。

《新しい犬飼うのタイミング的に子供生まれる直前の今じゃないよね？ 水谷さんや蘭さんも娘や孫のことを最優先に考えてほしいと思ってるはず》

《可愛いけどさ、今から赤ちゃん産まれますよ！って時に大型犬迎え入れるのがさ、今じゃ無いだろ？って話だよね。》

《先の事は考えずに やりたい事をやっちゃうタイプだろうな》

《普通は今じゃないと思うけど、流石に妻に相談無しでは飼わないだろうから似た感覚の夫婦なのでしょうね。》

さらには、趣里にも飛び火することに……。

《夫婦で決めた事なんだろうけど、これから赤ちゃんも生まれるのに、大型犬を飼うなんて大丈夫？》

《趣里さんも楽天的なんだなぁ、残念》

「三山さんのインスタグラムのコメント欄ですら《今じゃない》《何もわかってない》といった趣旨のコメントが散見され、ファンですら首を傾げている状況です」（前出・芸能記者、以下同）

もちろん、新婚であろうがなかろうが、犬を飼うことが悪いわけではない。とはいえ、

「結婚に至るまでの過程がどこをどう切り取っても三山さんを擁護できるものではなかったので、今の彼は“何やっても炎上”の状態に陥ってしまっていますね。ただ、それも身から出たサビでしかないです。とにかく間が悪いというか、空気を読めていないというか……」

名誉は、自身のパフォーマンスで少しずつ挽回していくしかないだろう。