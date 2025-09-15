9月15日は、高齢者の方を敬い長寿を祝う「敬老の日」です。福岡県みやま市では、バブル時代に全国各地に展開していたディスコ「マハラジャ」の名前を冠したイベントが行われました。

■八木菜月アナウンサー

「こちらのダンスフロアでは皆さん、思い思いにダンスを踊ってかなり盛り上がっています。」



老化対策の効果も期待できるというこのイベントは、みやま市総合市民センターで開かれました。ことしで2回目の開催です。午後3時時点で、去年を上回る320人が参加したということです。

選曲は、参加した60代から80代の人たちに青春時代を思い出してもらおうと、70年代や80年代のものが中心です。



■訪れた人

「（東京で）米軍基地の人たちが踊っていたところに行っていました。楽しい。それ以外、何もない。」

「このあと（踊りに）行こうかなと思っています。いまにも行ったらと言うけど、体がついていくか心配なところがあるから。」

スペシャルゲストも登場しました。



音楽ユニットglobeのマーク・パンサーさんの「回し」で、ダンスホールにはこの日一番の一体感が生まれていました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月15日午後5時すぎ放送