【敬老の日】「マハラジャ」ディスコイベント 青春時代に戻って楽しむ！ マーク・パンサーさんも登場 福岡
9月15日は、高齢者の方を敬い長寿を祝う「敬老の日」です。福岡県みやま市では、バブル時代に全国各地に展開していたディスコ「マハラジャ」の名前を冠したイベントが行われました。
■八木菜月アナウンサー
「こちらのダンスフロアでは皆さん、思い思いにダンスを踊ってかなり盛り上がっています。」
老化対策の効果も期待できるというこのイベントは、みやま市総合市民センターで開かれました。ことしで2回目の開催です。午後3時時点で、去年を上回る320人が参加したということです。
選曲は、参加した60代から80代の人たちに青春時代を思い出してもらおうと、70年代や80年代のものが中心です。
■訪れた人
「（東京で）米軍基地の人たちが踊っていたところに行っていました。楽しい。それ以外、何もない。」
「このあと（踊りに）行こうかなと思っています。いまにも行ったらと言うけど、体がついていくか心配なところがあるから。」
スペシャルゲストも登場しました。
音楽ユニットglobeのマーク・パンサーさんの「回し」で、ダンスホールにはこの日一番の一体感が生まれていました。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月15日午後5時すぎ放送