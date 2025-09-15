週明け１５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５８．４０ポイント（０．２２％）高の２６４４６．５６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．８２ポイント（０．２１％）高の９３８４．７６ポイントと続伸した。ハンセン指数は２０２１年８月以来、約４年１カ月ぶりの高値水準を切り上げている。売買代金は２９０１億９５００万香港ドル（約５兆５０２０億円）に縮小した（１２日は３２０７億３３９０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国経済の鈍化が懸念される中、当局は景気対策を強めるとの見方が広がっている。取引時間中に公表された中国の経済指標では、８月の小売売上高や鉱工業生産が市場予想を下回り、１〜８月の不動産開発投資は縮小率が拡大した。米利下げ観測も追い風。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は米経済の落ち込みを防ぐため、１７〜１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げ再開を決定する見通しだ。

ただ、上値は限定的。米中協議の進ちょくが気がかりだ。閣僚級の米中協議は１４日にスペインで開始し、１５日も続く予定。初日（１４日）の協議は約６時間にわたったが、進展の兆しはみられなかったと伝わった。協議に先立っては、米中がそれぞれ通商上の圧力をかけている。指数はマイナス圏で推移する場面もあった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が６．５％高、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．６％高、中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が４．１％高と上げが目立った。

セクター別では、ＥＶ関連が高い。理想汽車のほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．５％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．４％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．１％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇した。中国の工業情報化部など関連８部門は１２日、自動車業界の発展に向けた数値目標を発表。うち新エネルギー自動車（ＮＥＶ）の販売台数について、約２０％増の１５００万台前後とする方針を明らかにしている。そのほか、広州市が自動車購入補助金の支給を決めたと報じられたこともプラスだ。新興ＥＶの大幅上昇を受け、ハンセン科技（テック）指数は０．９％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

そのほか、リチウムや動力電池の関連銘柄も物色され、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が７．４％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が２．５％高、中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が２．４％高と値を上げた。

医薬セクターもしっかり。薬明生物のほか、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が５．６％高、山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が４．２％高、永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が３．２％高で引けた。

半面、中国の不動産セクターは安い。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．７％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が４．５％、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が３．４％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２６％安の３８６０．５０ポイントで取引を終了した。不動産が安い。金融、軍需産業、素材なども売られた。半面、自動車は高い。半導体、エネルギー、医薬も買われた。

