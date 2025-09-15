【ハローキティ×ユナイテッドアローズ】初コラボ♡限定アイテム登場
2025年10月4日（土）、ユナイテッドアローズとハローキティが初のコラボレーションを実現します。カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグ、チャームの全4種がラインナップ。大人っぽさとかわいらしさを兼ね備えたデザインは、普段のコーディネートに自然となじみ、特別感もプラスしてくれます。9月10日（水）からは一部アイテムの予約受付もスタート。ファン必見の限定コレクションです♡
洗練デザインに遊び心をプラス
カーディガン
ラインナップは全4種。28,930円のカーディガンは、70年代をイメージしたハローキティやモチーフを刺繍で散りばめ、リボンを刻んだボタンもポイント。
ショルダーバッグ
14,900円のショルダーバッグはリボン型デザインが愛らしく、チェーンを外せばポーチ使いも可能。
トートバッグ
チャーム
11,000円のトートバッグはLiberty Fabricsとのコラボ生地で、隠れたハローキティとミミィが楽しめます。3,300円のチャームはバッグに付ければ一緒にお出かけ気分に♪
発売・予約情報とイベント開催
発売は10月4日（土）、全国のユナイテッドアローズ店舗とオンラインで展開。
予約は9月10日（水）正午より「ユナイテッドアローズ オンライン」でカーディガン、チャーム、トートバッグが受付開始されます。
さらに10月18日（土）にはユナイテッドアローズ横浜店でハローキティのグリーティングイベントを開催。写真撮影も楽しめる特別な機会です。
手に入れたい♡大人かわいい特別コラボ
「ユナイテッドアローズ×ハローキティ」の初コラボは、愛らしさと上品さを絶妙にミックスした特別なラインナップ。
大人の女性も取り入れやすいデザインだから、デイリーにも特別な日にも活躍します。数量限定のため、予約や発売開始は早めのチェックがおすすめ。
手にするだけで気分が上がるアイテムで、秋のファッションを華やかに彩ってみてはいかがでしょうか♡