【ハローキティ×ユナイテッドアローズ】初コラボ♡限定アイテム登場

2025年10月4日（土）、ユナイテッドアローズとハローキティが初のコラボレーションを実現します。カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグ、チャームの全4種がラインナップ。大人っぽさとかわいらしさを兼ね備えたデザインは、普段のコーディネートに自然となじみ、特別感もプラスしてくれます。9月10日（水）からは一部アイテムの予約受付もスタート。ファン必見の限定コレクションです♡

洗練デザインに遊び心をプラス



カーディガン

ラインナップは全4種。28,930円のカーディガンは、70年代をイメージしたハローキティやモチーフを刺繍で散りばめ、リボンを刻んだボタンもポイント。

ショルダーバッグ

14,900円のショルダーバッグはリボン型デザインが愛らしく、チェーンを外せばポーチ使いも可能。

トートバッグ

チャーム

11,000円のトートバッグはLiberty Fabricsとのコラボ生地で、隠れたハローキティとミミィが楽しめます。3,300円のチャームはバッグに付ければ一緒にお出かけ気分に♪

発売・予約情報とイベント開催



発売は10月4日（土）、全国のユナイテッドアローズ店舗とオンラインで展開。

予約は9月10日（水）正午より「ユナイテッドアローズ オンライン」でカーディガン、チャーム、トートバッグが受付開始されます。

さらに10月18日（土）にはユナイテッドアローズ横浜店でハローキティのグリーティングイベントを開催。写真撮影も楽しめる特別な機会です。

手に入れたい♡大人かわいい特別コラボ



「ユナイテッドアローズ×ハローキティ」の初コラボは、愛らしさと上品さを絶妙にミックスした特別なラインナップ。

大人の女性も取り入れやすいデザインだから、デイリーにも特別な日にも活躍します。数量限定のため、予約や発売開始は早めのチェックがおすすめ。

手にするだけで気分が上がるアイテムで、秋のファッションを華やかに彩ってみてはいかがでしょうか♡