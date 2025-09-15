中国自動車製造企業の国際競争力に関する評価メカニズムが発表

中国自動車産業発展国際フォーラム2025が9月13日に天津で開幕し、中国自動車製造企業国際化発展イノベーション連盟が中国自動車関連企業の国際競争力に関する評価メカニズムを発表しました。

同メカニズムは企業と製品という二つの軸で評価するもので、企業の軸には財務指数、国際市場指数、イノベーション指数、経営指標、販売前サービス・アフターサービスという五つの一次指標と若干の二次、三次指標が含まれ、合わせて企業の国際競争力を反映する仕組みになっています。欧州のある国で行われた調査研究と評価では、消費者の28.8%が車の購入プロセス全体に非常に満足しており、36．5％がアフターサービスにも非常に満足していると回答しています。

専門家は、「中国の自動車産業は大国の外交戦略の一環という性質を持っている。中国自動車産業の国際展開にとって極めて重要な転換期を迎える中、トップダウン設計と評価メカニズムの構築が不可欠だ」と述べています。

中国自動車製造企業国際化発展イノベーション連盟の周華理事長は、「産業の海外進出に当たって、国内の過剰競争が外部にまで波及し、価格破壊や非効率な投資が生じている。新たな状況において、政府による企業の適切な海外進出の指導をサポートし、海外における協調的な発展を促進することが目的である。同評価メカニズムが発表されれば、必要のない競争の拡大を効果的に抑制でき、企業の海外における経営活動を規範化することができる」と予想しています。（提供/CRI）