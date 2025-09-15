旅行で使いたい「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキング！ 2位「三井ガーデンホテル銀座プレミア」、1位は？【2025年調査】
旅先でのホテル選びは、滞在の満足度を大きく左右するもの。立地や快適さ、朝食の充実度やデザイン性など、ホテルを選ぶポイントは人によってさまざまです。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜11日の期間、全国20〜70代の男女289人を対象に、「関東地方の三井ガーデンホテル」に関するアンケートを実施しました。
その中から、旅行で使いたい「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「景色がとてもよく朝食の種類も豊富なため」（30代男性／千葉県）、「とてもゆっくり出来、眺望も良く銀座でお買い物も出来る」（60代女性／福岡県）、「都心の便利な立地で観光や食事にアクセスしやすく、清潔感やサービスの質も高い」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「プール付きのラグジュアリーな感じが楽しそう」（20代女性／福井県）、「観光スポットが近く、みなとみらいの街歩きやショッピングとあわせて利用しやすい」（20代女性／静岡県）、「スカイプールやレストランバー、フィットネスジムなどを取り揃えてるから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
2位：三井ガーデンホテル銀座プレミア／57票洗練されたデザインと高層階からの絶景が魅力の「三井ガーデンホテル銀座プレミア」。買い物や観光にも便利な立地で、国内外の旅行者から人気を集めています。羽田空港や東京駅からのアクセスも良く、旅の始まりから終わりまで快適に過ごせる点も選ばれる理由の1つです。
1位：三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア／67票横浜のベイエリアにある「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」は、海を望む絶好のロケーションと開放的な客室が魅力。観覧車や赤レンガ倉庫など観光名所にも近く、横浜らしい滞在を楽しめます。さらに館内のレストラン「みなとみらいキッチン」では、地元食材を活かした朝食ビュッフェが好評です。
