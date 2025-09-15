髭を短くした姿で7試合ぶりの無安打

苦しい投球が続く左腕に小さな変化が見られた。ドジャースのタナー・スコット投手が痛恨のサヨナラ弾を浴びた翌13日（日本時間14日）に、気分を一新したかのような風貌で登板。見事に3者凡退に仕留め、復活へ期待を持たせた。

昨オフに4年7200万ドル（約106億3400万円）の大型契約を結び、守護神としての活躍が期待されたスコット。チーム最多の21セーブを記録する一方で救援失敗が目立っている。12日（同13日）に敵地で行われたジャイアンツ戦で延長10回にサヨナラ満塁弾を被弾してしまった。「もしかしたら球種が読まれているのかもしれない」と弱気な発言も漏れた。

翌13日（同14日）は6点差リードの場面で登板。この際、前日まで伸びていた髭は短く整えられていた。“禊”の効果もあったのか、中飛、空振り三振、右直の3者凡退で7試合ぶりに安打を許さずに抑え、復調の兆しは見せた。

なんとか活路を見出そうとする左腕の様子にファンも反応。「ちょっと髭薄くなった？」「髭だいぶ切りましたか？ こういうお顔だったのですね」「決意の剃髪」「既に坊主だからヒゲを薄める」「何かを変えた方がいいと思った」「髭で気合入れた感じ」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）