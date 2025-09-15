「ファミマのお芋掘り」9．16開催！ 初の“体験型デザート”など全18種類が登場
「ファミリーマート」は、9月16日（火）から、旬のお芋を使った商品を順次販売する「ファミマのお芋掘り」を、全国の店舗で開催する。
【写真】フラッペシリーズにも新作登場！ 「ファミマのお芋掘り」のラインナップ
■多彩な品種を使用
今回開催される「ファミマのお芋掘り」は、紅はるか、紅あずま、鳴門金時、紅芋といった多彩な品種を使った全18種類のスイーツが展開される秋恒例のキャンペーン。
今年は「ファミリーマート」初の体験型デザート「掘って発見！スイートポテト」が登場。土に見立てたココアスポンジとクランチに、ミニサイズのスイートポテトが4つ隠されており、お芋掘りをしているような体験が楽しめる。
また、人気のフラッペシリーズからは、氷を使わないシェイク仕様の「焼きいもバターシェイク」が新発売。ふんわり香るバターとおいもの甘さや紅はるかの食感を堪能できる、口どけなめらかな一杯となっている。
さらに、紅はるかのなめらかな食感を活かした「紅はるかのスイートポテト」や、塩味のバランスがクセになる「ピザサンド さつまいもチーズ」、おいものモンブランをイメージした「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」など、バラエティ豊かな商品がそろう。
