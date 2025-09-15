◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク6―0くふうハヤテ（15日、タマスタ筑後）

4月に左肩の手術を受けて、9月9日に4軍戦で実戦復帰したソフトバンクの正木智也外野手（25）が2軍戦に出場した。快音は聞かれなかったが「ボールの見極めがしっかりできた」と語った。

「3番左翼」で先発出場。初回と5回は四球を選んだ。3、7回は中飛に終わったものの「手応えはどちらもすごく良くて感触は悪くなかった。（7回の中飛）2本目は、多分、風がなかったら越えていた」と悔しがった。

守備機会は頻繁にあり「肩に関しては不安なくできている」と語った。

4月18日の西武戦（ベルーナドーム）で空振りした後に左肩を負傷。同30日に佐賀市内の病院で左肩関節亜脱臼に伴う左肩関節バンカート修復術を受けた。9月9日の九州アジアリーグ・宮崎との4軍戦で実戦復帰し、計3試合を戦って、この日2軍戦に出場した。

1軍では今季、開幕から5番でスタメン出場を続け、17試合で打率2割5分9厘、2本塁打、8打点を残した。1軍への思いは強い。「2軍で結果を出して、もう一回上がれるようにという思いでやってきた。（プレーでは）まだ制限がつく中、自分のやれる範囲で100％の力が出せるようにしたい」と力を込めた。（浜口妙華）