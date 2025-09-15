¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×à¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼á¹ßÎ×¡ª´ÔÎñÇÐÍ¥¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³Ê¹¥¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥í¡¼¥é¡¼¤¬¥Þ¥¤¥¯Âå¤ï¤ê
¡¡60ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬¡¢º£¤ÏË´¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îà¤â¤Î¤Þ¤Íá¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡×¤È¡¢#¥Þ¥¤¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥í¡¼¥é¡¼ #¥Õ¥ì¥Ç¥£¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼ #¤â¤Î¤Þ¤Í #¤¤¤Ä¤«¤Î ¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤µ¤ó(µýÇ¯45)¤Îà¤â¤Î¤Þ¤Íá¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£´°À®ÅÙ¹â¤¤à¤â¤Î¤Þ¤Íá¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤Î¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³Ê¹¥¤Ã¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤Î±Ê°æÆ»ÌÀÀèÀ¸¤ÎÇò¤¤ÂÎÁàÉþ»Ñ¤Î°áÁõ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥Ç¥£!¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë!¤ªÃãÌÜ²á¤®¤Ã¡×¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£