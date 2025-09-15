環境省と気象庁は15日午後5時、九州で長崎、熊本、大分3県に16日の熱中症警戒アラートを発表した。熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための措置で、暑さ指数の値が33以上と予測された際に発表する。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。福岡、佐賀、宮崎、鹿児島4県も日最高暑さ指数31以上の危険。

◇ ◇

福岡市熱中症情報（暑さ指数情報）によると、15日午後5時10分現在、環境省が提供するWBGT（暑さ指数）予測値の日最高値は16日、福岡市で正午に31度（気温とは異なる単位の度）の危険となっている。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。 同市の熱中症による2025年搬送状況は9月11日までの合計で874人（昨年同日比−207人）となっている。9月11日の搬送者数は1人。