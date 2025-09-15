「５戦連続で同じ相手。６試合目はモロッコか」「米遠征では明暗」森保Jとの被りに韓国メディアが見解。間接的な日韓比較は続く
来夏の北中米ワールドカップ（W杯）を前に、“日韓セット”が続いている。
森保ジャパンは９月にアメリカ遠征を実施し、メキシコ、アメリカと対戦。韓国も同時期に北中米W杯の開催国と国際親善試合を重ねた。対戦国被りは今月に留まらず、日本と韓国は揃って10月にパラグアイとブラジル、11月にボリビアと相まみえる。
11月のもう１試合の相手は共に未定だが、やはり同じになるのではないかと考えられている。
この状況を受け、韓国メディア『STAR NEWS』が「韓国と日本、５戦連続で同じ相手と親善試合。６試合目も同一チームが有力」と題した記事を掲載。まず「韓国と日本が11月に戦う相手の１つがボリビアに確定した。両国は９月から11月にかけて同じチームとの５連戦を行なう」と伝えた上で、次のような見解を示している。
「先日に韓国と日本はアメリカ遠征に臨み、アメリカ、メキシコと戦った。韓国はアメリカを２−０で破り、メキシコと２−２で引き分けた一方、日本はメキシコと０−０で引き分けた後、アメリカに０−２で敗れ、明暗が分かれた。
11月の残る１つの相手も同じになりそうだ。韓国と日本は国内での親善試合が確定しており、FIFAが代表ウィーク中の２連戦における大陸間移動を禁止しているため、韓国または日本遠征を計画するチームは自然とアジア内のチームと対戦することになる。移動距離などを考慮すると、韓国遠征と日本遠征を同時に計画する可能性が高い」
では、未定の６チーム目はどこになるのか。同メディアは「現地で取り沙汰されているのはモロッコだ」と説明を加えた。
「カタールW杯で準決勝進出の快挙を成し遂げたアフリカチームであり、現在FIFAランキング12位につけている。モロッコ国営紙は最近、『韓国と日本が11月の親善試合開催のためモロッコに正式オファーを出すと予想される』とアフリカメディアを引用して報じた」
『STAR NEWS』がこの記事内でも「日本と韓国で明暗が分かれた」と記したように、同じ相手と戦う以上、間接的な日韓比較はまだまだ続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
