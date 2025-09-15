サッカーのアジアクラブNo.1を決めるアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）は16日に東地区1次リーグが開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはホームでFCソウル（韓国）と対戦する。15日には試合会場の町田GIONスタジアムで公式会見が行われ、主将のDF昌子源（32）が意気込みを語った。

「凄く楽しみ。アジアに限らず、どの大会も一発目が大事になってくるので明日は必ず勝ちたい」

日本代表として18年W杯ロシア大会出場はもちろん、同年には鹿島の主将としてACLEの前身大会ACLで優勝を経験するなど国際舞台を熟知している。「FCソウルに限らず、韓国勢とは何度も対戦したことがあるし、国を背負って韓国代表とも（対戦を）経験したことがある。チームのために体を張ってファイトするところが韓国人の特徴。球際や強度で主導権を握っていきたい」と言う。

相手攻撃陣の中心を担うのは元イングランド代表MFジェシー・リンガードだ。K1リーグでは今季28試合7得点3アシストを挙げている。守備陣の中心として「彼以外にも素晴らしい選手がそろっていて、身長が高く、パワフルな選手がいる。前線に仕事をさせないことを意識してやりたい。その中でリンガード選手には注意したい」と警戒した。

アジア舞台初参戦のチームにとって、日頃のリーグ戦も含めた過密日程の戦い方が鍵を握る。主将は「一つでも上の順位で次へ突破する。まずはそれを目標に一戦一戦を大事にしたい」と言葉に力を込めた。