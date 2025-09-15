¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ßÅÄ´ÆÆÄ¡¡V´°Á´¾ÃÌÇ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×4°Ì³ÚÅ·¤È3¥²¡¼¥àº¹
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹0¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷²ù¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¿¼¡¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦°ì¸Ä°ì¸Ä¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º·÷Æâ¤Î³ÎÊÝ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï8Ï¢ÇÔ¤Î¶þ¿«¡£¡Ö¤³¤Î3¤Ä¡ÊÏ¢Àï¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬Êá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä²¦¼Ô¤È¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¾¡Íø¤·¤¿4°Ì¡¦³ÚÅ·¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£