ベルリンで開催された国際見本市で展示されたスターリンクの衛星アンテナ＝２０２３年/Odd Andersen/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米実業家イーロン・マスク氏が手掛ける衛星インターネットサービス「スターリンク」で１５日、世界的な障害が一時発生し、前線各地に展開するウクライナ軍にも影響が出た。

障害分析サイト「ダウンディテクター」によると、米国では東部時間１５日午前０時半ごろ、３万７０００人を超えるユーザーが問題を報告した。午前１時半までにこの人数は数百人に減少した。

ウクライナ無人システム軍のブロブディ司令官はテレグラムで、ウクライナの「前線全体」でキーウ時間午前７時半ごろ、スターリンクのサービスが停止したと明らかにした。午前８時の時点で、サービスは徐々に復旧しているという。

公式サイトによると、スターリンクは世界全体で６００万人超のユーザーを抱える。低軌道上の人工衛星数千基からなるネットワークで高速インターネットサービスを提供しており、遠隔地にも接続できる。

ウクライナはロシアによる侵攻期間を通じて、攻撃用ドローンの運用をスターリンクを頼ってきたが、接続の問題は過去にも報告されている。

スターリンクの障害が戦時下のウクライナに影響を与えるのはここ２カ月で２度目。７月２４日にはスターリンクが２時間あまり停止した結果、リアルタイムの情報なしで戦闘作戦を実施することを余儀なくされた。

ブロブディ司令官は当時、テレグラムで「戦争では長時間に当たる１５０分も続いた今回の出来事は、ボトルネックの存在を示している。これを考慮に入れ、通信の多様化を図るべきだ」と訴えていた。