¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡ÛBEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¤¬·è°Õ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¡¼¥¹¥È¤Î¾õ¶·¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö£Í¡¥£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ê£Í¥ê¡¼¥°¡Ë¡×£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±£µÆü¡¢³«Ëë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»²Àï£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ø¤Î¸µÇµÌÚºä£´£¶¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¤¬¼«¤éà¥¡¼¥Þ¥óá¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î£Â£Å£Á£Ó£Ô¤Ï¾´ý¤È¤ÎÆóÅáÎ®¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡¢ÃæÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢Åì¾ë¤ê¤ª¤¬£Í¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿²¼ÀÐ·á¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£Åì¾ë¤¬¿·À¸£Â£Å£Á£Ó£Ô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸Ä¿ÍºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¤¹¤´¤¤Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æº£Ç¯¤³¤½¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£²¼ÀÐ¤ÈÎý½¬²ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆâÍÆ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÇÁá¤¯»î¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ÎÅÀËÀ¾õ¶·¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤«¡¢¤É¤³¤Ë¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡£¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤Þ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬µîÇ¯Â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¡¼¥¹¥È¤Î¾õ¶·¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅì¾ë¤Ï¡Ö¡ÊÃæÅÄ¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¤ÆÁ´Éô¡Ø¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Àá¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¿¤Ó¿¤ÓÂÇ¤Ã¤Æ¡£²¼ÀÐ¤µ¤ó¤¬º£Æü¤Ï¤³¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Âç²ð¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£