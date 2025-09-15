南の海上が「騒がしい」

日本の南、フィリピンを東西に伸びる雲が多数見られ、対流活動が活発です。その中から「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生する見込みとなりました。

１７日（水）午前９時の予想天気図では、フィリピンの東に「熱帯低気圧」が予想され、熱帯低気圧から『台風』に発達するのか心配されます。１６日（火）～２５日（木）の、を画像で掲載しています。

雨風シミュレーション１６日（火）～２５日（木）

日本付近は「秋雨前線」の影響で「反時計回りの渦」が現れる前から、雨雲の発生が予想されています。

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、１６日（火）頃から１８日（木）頃に南シナ海に予想されていますが、これは日本への影響はなさそうです。

１９日（金）頃になってやっと、フィリピンの東に新たな「反時計回りの渦」現れ、長い間フィリピン付近に留まるものの、それ以上には発達しそうにはありません。２３日（火祝）頃に、グアムやサイパンの西の海上に現れる「反時計回りの渦」は発達し北上の気配を示しており、こちらの方が動向が気がかりです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

【秋分の日までの予報】全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。活発化している秋雨前線が南下するため、「彼岸の入り」に合わせるように北日本や東日本は気温が下がり、東京都心の２０日（土）の予想最高気温は２５℃の予想です。西日本や九州地方は、あまり気温は下がらず残暑が続きそうです。画像でご覧ください。

