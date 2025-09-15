透き通るエメラルドグリーンが美しい！ウオッカカクテル「アクア」の作り方とは【THE カクテルバイブル500】

ウオッカ【アクア（Aqua）】

エメラルドグリーンの美しい一杯

透き通った海を思わせるエメラルドグリーンの美しさと、シュワシュワと立ち上る炭酸の涼やかな気泡が魅力。ミントの爽やかな風味の中にライムジュースの酸味が調和し、心地よい口当たりに仕上がっている。

レシピ

ウオッカ：30ml

グリーンペパーミント：20ml

ライムジュース：10ml

トニックウォーター：適量

トニックウォーター以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに冷たいトニックウォーターで満たす。カットレモンを添えて完成。

ひとことメモ

美しい緑色はもちろんのこと、味わいが想像できるシンプルなネーミングも魅力。

ウオッカ【熱い視線（Atsuimanazashi）】

甘くまろやかな味わいを楽しむ

口当たりのよいパッションフルーツのリキュール、パッソアを用いているため、まろやかで甘い味わいが楽しめる。柑橘系の酸味が苦手な人にもおすすめできる、情熱的で華やかなカクテルだ。

レシピ

ウオッカ：20ml

パッションフルーツリキュール（バッソア）：20ml

ホワイトキュラソー（コアントロー）：10ml

オレンジジュース：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、お好みでチェリーや花を飾りつけて完成。

ひとことメモ

意中の人に想いを馳せながら、熱い視線を届けるつもりで飲みたい一杯だ。

ウオッカ（Vodka）とは

ジンと同様、おもに穀類を原料にして発酵、蒸留し、活性炭濾過して雑味成分を除いた無色透明の蒸留酒（スピリッツ）。アルコール度数は40～96度と幅広い。無味無臭でクセがなく、さまざまなカクテルづくりに向いている。ロシアが発祥で、1917年のロシア革命以降はアメリカや北欧でもつくられるように。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡