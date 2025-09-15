通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は８．３％、上昇一服

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.30　6.35　6.11　6.36
1MO　9.18　6.62　7.09　6.35
3MO　9.38　6.87　7.62　7.16
6MO　9.38　6.91　8.12　7.39
9MO　9.40　7.02　8.45　7.63
1YR　9.45　7.14　8.70　7.81

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.13　7.88　6.80
1MO　7.93　8.13　7.05
3MO　8.69　8.56　7.48
6MO　9.06　8.78　7.54
9MO　9.34　9.05　7.71
1YR　9.57　9.28　7.84
東京時間16:36現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは８．３％と小幅に低下している。先週末には８．９８％まで上昇する場面があった。きょうは東京市場が敬老の日のため休場しており、本邦長期債利回り動向などドル円相場に関する情報が得にくい状況となっている。