通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．３％、上昇一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.30 6.35 6.11 6.36
1MO 9.18 6.62 7.09 6.35
3MO 9.38 6.87 7.62 7.16
6MO 9.38 6.91 8.12 7.39
9MO 9.40 7.02 8.45 7.63
1YR 9.45 7.14 8.70 7.81
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.13 7.88 6.80
1MO 7.93 8.13 7.05
3MO 8.69 8.56 7.48
6MO 9.06 8.78 7.54
9MO 9.34 9.05 7.71
1YR 9.57 9.28 7.84
東京時間16:36現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは８．３％と小幅に低下している。先週末には８．９８％まで上昇する場面があった。きょうは東京市場が敬老の日のため休場しており、本邦長期債利回り動向などドル円相場に関する情報が得にくい状況となっている。
