来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、今週は高市氏と小泉氏、林氏、そして小林氏の4人が出馬表明をおこなう見通しで、すでに表明した茂木氏とあわせて5人で争う構図が有力となっています。

先陣を切って出馬表明した茂木前幹事長（69）、きょうは地元の栃木県足利市でコメ農家を視察しました。

自民党 茂木敏充 前幹事長

「1年ごとにコロコロと変わるんじゃなくて、10年先とか20年先、これを見通した一貫した農政にしていかなくちゃしょうがない」

あす、正式に出馬表明をおこなう、小林元経済安全保障担当大臣（50）もおととい、地元の千葉県八千代市で後援者らと会合を開き、決意を語りました。

自民党 小林鷹之 元経済安保担当大臣

「目の前の物価高を含めて、強い経済を作っていくための政策を訴えていきたい。若い力でこの自民党しっかりと引っ張っていく、そういう思いをお伝えできればと」

動向が注目されていた小泉農林水産大臣（44）は、週末、地元の神奈川県横須賀市に。長年の支援者らに総裁選に出馬する意向を伝えました。

小泉農水大臣（支援者らとの会合で）

「今は与野党を超えた難局の時。私がやるしかないだろう」

小泉氏も今週、出馬会見を開き、政策や野党との連携のあり方などについて、考えを説明する見通しです。

また、小泉氏と同じく石破内閣の閣僚で旧岸田派を中心に支持を固めている林官房長官（64）は、あす、出馬する意向を表明する予定です。

去年の総裁選で、石破総理と決選投票で争った高市前経済安全保障担当大臣（64）も、支持する議員らとの意見交換を重ねていて、今週、出馬表明をおこなうよう準備を進めています。

今週が出馬表明ラッシュになる見通しで、この5人で争う展開が固まりつつあります。