MLBでは、すでに2選手が50本塁打に到達。過去10年で稀に見る本塁打量産シーズンとなっています。

最初に50本塁打の大台に到達したのは、マリナーズのカル・ローリー選手です。8月中に大台を超える、日本時間15日のエンゼルス戦ではメジャー全体トップ54本塁打を記録。すでに2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手が記録したキャッチャーにおけるシーズン最多48本塁打を更新していましたが、この日の一本で1961年にミッキー・マントルさんが記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多記録に並びました。

フィリーズのカイル・シュワバー選手は、10日のメッツ戦にて、自身初となる50本塁打を達成。15日のロイヤルズ戦でチームは敗れたものの、初回に52号ソロを記録しました。

一方、その2人を追いかけるドジャースの大谷翔平選手は、14日のジャイアンツ戦で特大の49号を記録。15日はノーアーチに終わりましたが、残り13試合で2年連続大台突破が濃厚です。

またキャリア3度の50本塁打を達成しているヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、現在48本塁打。15日のレッドソックス戦では、アーチを放ち、直近6試合で5本塁打と量産しています。

他にもマリナーズのユジニオ・スアレス選手は移籍前のダイヤモンドバックスでの36本と合わせて今季計45本。レイズのフニオール・カミネロ選手は44本を記録しています。

過去10年において、50本塁打の複数達成者が出たのは2017年、2024年の2回。残り10試合あまりで、何人が50本塁打の大台を超えるのでしょうか。

▽ここまでMLB本塁打上位者と残り試合

54本 ローリー(マリナーズ) 12試合

52本 シュワバー(フィリーズ) 12試合

49本 大谷翔平(ドジャース) 13試合

48本ジャッジ(ヤンキース) 13試合

45本スアレス(マリナーズ) 12試合

44本カミネロ(レイズ) 13試合

▽直近10年の本塁打数上位

※2020年は短縮シーズン

◆2024年

58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

54本 大谷翔平(ドジャース)

◆2023年

54本 マット・オルソン(ブレーブス)

◆2022年

62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2021年

48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)

48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)

◆2020年

22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)

◆2019年

53本 ピート・アロンソ(メッツ)

◆2018年

48本 クリス・デービス(アスレチックス)

◆2017年

59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)

52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

◆2016年

47本 マーク・トランボ(オリオールズ)

◆2015年47本 クリス・デービス(オリオールズ)