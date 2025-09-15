50本塁打は何人超える？ ローリー54号&シュワバー52号に伸ばす ジャッジも48本目 大谷は大台に王手のまま
MLBでは、すでに2選手が50本塁打に到達。過去10年で稀に見る本塁打量産シーズンとなっています。
最初に50本塁打の大台に到達したのは、マリナーズのカル・ローリー選手です。8月中に大台を超える、日本時間15日のエンゼルス戦ではメジャー全体トップ54本塁打を記録。すでに2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手が記録したキャッチャーにおけるシーズン最多48本塁打を更新していましたが、この日の一本で1961年にミッキー・マントルさんが記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多記録に並びました。
フィリーズのカイル・シュワバー選手は、10日のメッツ戦にて、自身初となる50本塁打を達成。15日のロイヤルズ戦でチームは敗れたものの、初回に52号ソロを記録しました。
一方、その2人を追いかけるドジャースの大谷翔平選手は、14日のジャイアンツ戦で特大の49号を記録。15日はノーアーチに終わりましたが、残り13試合で2年連続大台突破が濃厚です。
またキャリア3度の50本塁打を達成しているヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、現在48本塁打。15日のレッドソックス戦では、アーチを放ち、直近6試合で5本塁打と量産しています。
他にもマリナーズのユジニオ・スアレス選手は移籍前のダイヤモンドバックスでの36本と合わせて今季計45本。レイズのフニオール・カミネロ選手は44本を記録しています。
過去10年において、50本塁打の複数達成者が出たのは2017年、2024年の2回。残り10試合あまりで、何人が50本塁打の大台を超えるのでしょうか。
▽ここまでMLB本塁打上位者と残り試合
54本 ローリー(マリナーズ) 12試合
52本 シュワバー(フィリーズ) 12試合
49本 大谷翔平(ドジャース) 13試合
48本ジャッジ(ヤンキース) 13試合
45本スアレス(マリナーズ) 12試合
44本カミネロ(レイズ) 13試合
▽直近10年の本塁打数上位
※2020年は短縮シーズン
◆2024年
58本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
54本 大谷翔平(ドジャース)
◆2023年
54本 マット・オルソン(ブレーブス)
◆2022年
62本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
◆2021年
48本 ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ)
48本 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)
◆2020年
22本 ルーク・ボイト(ヤンキース)
◆2019年
53本 ピート・アロンソ(メッツ)
◆2018年
48本 クリス・デービス(アスレチックス)
◆2017年
59本 ジャンカルロ・スタントン(マーリンズ)
52本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
◆2016年
47本 マーク・トランボ(オリオールズ)
47本 クリス・デービス(オリオールズ)